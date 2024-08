Da Osimhen a Dybala: la corsa a ostacoli del Napoli e della Roma

Nel gioco degli specchi - ora lontane, ora curiosamente vicine - Roma e Napoli continuano a muoversi nel labirinto del mercato. [...] Entrambe hanno scelto la via del cambiamento, con un indirizzo però clamorosamente diverso. Mentre i giallorossi hanno mollato il loro condottiero di fama, José Mourinho, per affidarsi a De Rossi, gli azzurri hanno fatto esattamente il contrario. [...] E' partita forte la Roma - aggiungendo Le Fée, poi Soulé, in rapida successione anche Dovbyk - mentre il Napoli ha cadenzato le mosse. [...]

A poche ore dal via del campionato le strategie di Roma e Napoli si sono incrociate con i due casi - insieme a quello di Koopmeiners - forse più spinosi del campionato. [...] La Roma, improvvisamente, si è trovata a fare i conti con un tema (un problema?) improvviso. Per giorni si è parlato di Dybala e Soulé, di Soulé e Dybala, della Roma argentina, del maestro e l'allievo, per poi scoprire che il finale era tutt'altro che scritto. E sentire De Rossi avvertire che "non lego nessuno, chi vuol partire lo faccia", è comunque un segnale. Non esistono, e non esisteranno, intoccabili. [...]

(gasport - A. Vocalelli)