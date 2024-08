Cristian Totti riparte dalla Sardegna: è un nuovo giocatore dell'Olbia

Totti con la maglia dell’Olbia. [...] I sardi dopo la retrocessione della scorsa stagione dai professionisti ai dilettanti hanno deciso di ripartire da Marco Amelia come allenatore, ma soprattutto nelle ultime ore i galluresi hanno piazzato il colpo mediatico con l’arrivo del centrocampista offensivo Cristian Totti. Il figlio della leggenda della Roma e Campione del Mondo in Germania nel 2006 proprio con Amelia si metterà in gioco in Serie D in Sardegna. [...] Cristian aveva firmato poche settimane fa con l’Avezzano, sempre in quarta serie, poi la scelta di risolvere il contratto e seguire l’amico di famiglia Amelia in questa nuova avventura. [...]

(gazzetta.it)

