Cristante, poche ore per cederlo. Karsdorp rescinde

Bryan Cristante è sceso regolarmente in campo, ieri, durante l'allenamento a Trigoria in vista del match di domenica [...] a Torino contro la Juventus. La quiete dopo la tempesta, il giorno dopo la lite in campo con il tecnico Daniele De Rossi. [...] Cristante, comunque, è finito sul mercato, anche se il tempo a disposizione è poco e difficilmente lascerà la Capitale in questa sessione estiva (si chiude oggi a mezzanotte): piace alla Fiorentina, ma il suo ingaggio elevato (5,2 milioni lordi fino al 2027) rappresenta un ostacolo alla trattativa. Di sicuro la lite di mercoledì scorso ha cambiato i rapporti interni, con la squadra e con il tecnico.

Ieri, in tal senso, è arrivata anche la smentita di Gianluca Mancini rispetto alla sua presunta discussione sempre con De Rossi dopo la partita pareggiata a Cagliari. [...] "Non c'è stata alcuna discussione con il mister. La Roma è una cosa seria e noi la trattiamo con rispetto e siete pregati di fare lo stesso, senza inventare episodi mai accaduti, solo per mettere confusione intorno alla Roma". [...] Ha salutato invece Trigoria il terzino olandese Karsdorp, che ha rescisso il contratto con la Roma. "Voglio ringraziare i tifosi - le sue parole - per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo".

(corsera)