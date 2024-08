Così la Roma ha scaricato Dybala: Paulo verso il sì all'offerta araba

[...] Mai come in queste ore il futuro della Joya sembra essere lontano da Roma. Gli arabi dell'Al-Qadsiah hanno presentato al suo agente Carlos Novel un'offerta triennale da oltre 20 milioni di euro a stagione. Il club giallorosso ha dato il suo benestare alla trattativa. E per la prima volta Dybala valuta seriamente l'addio. [...] Serve fare un passo indietro. Non a inizio agosto, quando si è presentata per la prima volta la destinazione araba. Ma a giugno. Quando l'argomento si sarebbe potuto trattare con più calma, assecondando le volontà di tutti. [...] Si è scelta la via più comoda. Il silenzio. In attesa che la clausola da 12 milioni (valida per tutto luglio) attirasse gli acquirenti. [...]

I giallorossi acquistano Soulé per 30 milioni. E' il primo segnale di un cambio di strategia. Avallato da Daniele De Rossi, che durante la preseason punta tutto sull'ex Frosinone, relegando Dybala a riserva di lusso. [...] Il resto è cronaca del tormentone di Ferragosto. Dybala chiede spiegazioni, l'allenatore gli comunica che non lo vede ancora al massimo della condizione e la sua posizione nella Roma è cambiata. Non è più indispensabile e per adesso il titolare è Soulé. [...] Nonostante i segnali, lui vuole rimanere. Si arriva a martedì sera quando nella Capitale va in scena l'incontro tra i dirigenti del club arabo, il board giallorosso e Ramadani, intermediario dell'operazione. L'offerta torna sul piatto. Aumentata. [...] Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore. Dybala parlerà con la moglie Oriana e insieme decideranno il futuro. Loro. La Roma ha già deciso da tempo.

(la Repubblica)