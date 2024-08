Così ha detto no alla pensione

Con una cifra minima di 60 milioni di euro in tre anni, facilmente alzabile a 75 attraverso bonus non difficili, Paulo Dybala avrebbe garantito il futuro a dieci generazioni di figli, nipoti e pronipoti. Il prezzo sarebbe stato andare in pensione a 30 anni, sogno di tutti noi lavoratori dipendenti, accettando la proposta dei sauditi dell’Al Qadsiah. [...] Nessuno sa la vera verità, come diceva Vujadin Boskov, perché questa trattativa durata mesi (tre sono stati gli approcci dei sauditi) sembra davvero «Rashomon» di Kurosawa, dove ogni attore raccontava la storia alla sua maniera. Una cosa è certa: l’offerta al ribasso dell’Al Qadsiah, quasi un’umiliazione per il club giallorosso, ha prodotto quello stop che ha concesso a Dybala altro tempo per prendere la decisione della vita. [...]

(Corsera)