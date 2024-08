Con l’Everton c’è Dovbyk dall’inizio. Dybala, nuove ipotesi dall’Arabia

Oggi pomeriggio ultimo test amichevole della Roma, che giocherà a Liverpool, contro l’Everton. (...) De Rossi stavolta potrebbe partire con il 4-3-3, anche se la posizione di Pellegrini rende il modulo elastico, per poterlo così trasformare in corsa in un 4-2-3-1. Contro l’Everton ci sarà l’esordio dal via di Dovbyk, con il gigante ucraino che aveva giocato solo uno spezzone a Rieti, contro l’Olympiacos, il 3 agosto. Pellegrini e Le Fée dovrebbero essere le mezzali titolari, da capire se Soulé e Dybala partiranno entrambi dal via o uno dei due entrerà in corsa. Capitolo Dybala: voci di possibili nuove proposte dall’Arabia Saudita. Ma Paulo sembra intenzionato a restare in ogni caso.

(gasport)