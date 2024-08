Con l'Empoli torna Paredes, chi gli fa posto?

Dopo il giorno di riposo concesso da Daniele De Rossi, oggi la Roma riprenderà a lavorare a Trigoria in vista dell'esordio casalingo (domenica ore 20.45, diretta tv su Sky e Dazn) contro l'Empoli. Rispetto a Cagliari saranno almeno due i cambi tra i titolari: in mezzo al campo rientrerà Leandro Paredes, che ha scontato il turno di squalifica risalente al finale della passata stagione, e davanti El Shaarawy dovrebbe prendere il posto di Zalewski. La curiosità più grande riguarda il centrocampo: chi sarà a fare spazio all'argentino? Molti indizi portano a Bryan Cristante, che a Cagliari si è piazzato davanti alla difesa. La prestazione di Le Fée è stata più che convincente per qualità e quantità di palloni. Il francese, però, ha un affaticamento muscolare. (...) La carta a sorpresa potrebbe essere Baldanzi, ormai riconvertito nel ruolo di mezz'ala. (..) Una soluzione alternativa potrebbe essere il cambio di modulo: con il 4-3-2-1 Pellegrini potrebbe avanzare al fianco di Soulé alle spalle di Dovbyk mentre con il 4-2-3-1 il capitano giocherebbe trequartista, col Faraone a sinistra. In questo caso a fame le spese potrebbe essere Le Fée, con Cristante e Paredes davanti alla difesa. (...)

(corsera)