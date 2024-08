Con la Juve DDR cambia: in dubbio il 4-3-3

La Roma corre verso Torino dove domenica alle 20.45 affronterà la Juventus. [...] I bianconeri arrivano alla sfida a punteggio pieno e con l'entusiasmo derivato dagli ultimi colpi di mercato. Umore opposto a Trigoria dove ieri De Rossi ha effettuato le prove tattiche in vista della trasferta piemontese. [...] A Torino il pacchetto arretrato sarà composto ancora una volta da Celik, Mancini, Ndicka e Angelino a meno di sorprese che eventualmente saranno provate in giornata. In porta intoccabile Svilar. A centrocampo scelte obbligate per De Rossi. [...] Ci sono Paredes, Pellegrini e Cristante. [...]

Scalpita Baldanzi che contro l'Empoli ha fatto vedere cose buone da mezzala ma contro una Juventus così in forma non c'è tempo per gli esperimenti. Davanti sono pronti Soulé e Dybala ma i due ex Juve non sono certi di partire insieme. La Joya da quando veste la maglia della Roma non ha mai segnato alla sua ex squadra. [...] A guidare l'attacco senza ombra di dubbio ci sarà Dovbyk. L'ucraino ha dichiarato di voler provare a vincere la classifica dei capocannonieri. [...] Fuori dai radar El Shaarawy che deve smaltire dei problemi fisici. [...]

(Il Messaggero)