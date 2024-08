Como e Roma moltiplicano i fan con Jasim e Saud

Finora hanno comprato loro da noi e nessuno aveva pensato di fare il contrario. È stata la Roma a invertire la tendenza e ad acquistare un calciatore dall'Al-Hilal, uno dei più grandi club della Saudi Pro League, il campionato saudita. Saud Abdulhamid è ufficialmente un giocatore giallorosso nonché il primo calciatore saudita nella storia della Serie A.

Pare che sia stato Roberto Mancini, ct dell'Arabia, a consigliarlo al suo ex collaboratore (nello staff della Nazionale italiana) De Rossi. E che il ds Ghisolfi si sia convinto a spendere 2,5 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 3 milioni totali. Invece cosi non è. Detto che Abdulhamid ha contribuito con 3 gol e 5 assist forniti in 32 apparizioni alla vittoria del campionato saudita, il suo arrivo potrebbe essere figlio di un accordo commerciale, o comunque di un dialogo attivo e consolidato.

Il main sponsor della società giallorossa è infatti Riyadh Season, ovvero un programma governativo che organizza e promuove eventi di sport e intrattenimento nella capitale dell'Arabia Saudita, Riad. […]

(Libero)