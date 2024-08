Clausola scaduta, Dybala è giallorosso. Esordio con Soulè

LEGGO (F. BALZANI) - Soulè e Dybala insieme. E non davanti al solito barbecue organizzato tra argentini. Ma in campo. Ieri Matias e Paulo si sono allenati per la prima volta uno accanto all'altro nella fornace di Trigoria e venerdì verranno impiegati a Rieti contro l'Olympiacos nell'ultima amichevole italiana prima della partenza per l'Inghilterra. Per la Joya alle 23,59 di ieri è scaduta anche la clausola rescissoria di 12 milioni valida per l'estero. Sulla sua permanenza non ci sono più dubbi, ma lo stesso Dybala ne ha avuti pochi rifiutando anche i milioni arabi. Sabato sarà anche l'occasione per rivedere Pellegrini, Mancini e Cristante assenti contro il Tolosa e ora pronti per giocare. Esordio assoluto, invece, per lo svedese Dahl.