Ciao Abraham, arriva Danso

Abraham al West Ham, Danso alla Roma. Via un centravanti, dentro un difensore. Sono due operazioni simili, prestito con obbligo di riscatto, per due ruoli diversi. La prima mossa di Ghisolfi per puntellare la squadra è rinforzare l’ultima linea: in questo modo De Rossi potrà giocare anche con la difesa a tre, come è successo nel secondo tempo contro l’Empoli . Scavalcato anche da Shomurodov come riserva di Dovbyk, Abraham si è convinto ad andare via e ovviamente torna ben volentieri a Londra, la sua città, anche se non potrà lottare per vincere il campionato. [....] Con Danso, dopo l’arabo Abdulhamid, saranno dunque due i nuovi ingressi in difesa prima del gong. Danso si è già accordato per un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni netti a stagione e prenderà il posto di Kumbulla, subito titolare nell’esordio con l’Espanyol.

(Corsport)