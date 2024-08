Ciak, si gira. Debutto giallorosso col Cagliari

Ciak, si gira! Oggi pomeriggio alle 17.30 avrà ufficialmente inizio il campionato della Roma Primavera, con i baby giallorossi che affronteranno il Cagliari al Tre Fontane. Tantissime saranno le novità che accompagneranno i ragazzi nel corso di questa stagione, a cominciare dal tetto di età: come ben sappiamo infatti da quest'anno il campionato di Primavera 1 non sarà più un Under 19 bensì un Under 20. Tuttavia la Roma non dovrebbe far ricorso alla classe dei 2004 che ha oramai concluso il proprio percorso nelle giovanili. Spazio quindi alle nuove leve che saranno guidate dal nuovo tecnico Falsini, anche lui questa sera all'esordio assoluto come tecnico della Roma Primavera. Renato Marin, che nella passata stagione è stato per distacco il miglior portiere del campionato, non sarà arruolabile causa convocazione tra i grandi per la trasferta sarda. Con tutta probabilità quindi spazio al giovane Kehayov dal primo minuto. In difesa invece le conferme dovrebbero essere rappresentate da Golic e Mannini. [...] Roma-Cagliari di Primavera 1 sarà trasmessa da Sportitalia sul canale dedicato "Primavera TV". In alternativa sarà visibile in streaming sul sito o sull'app della stessa emittente televisiva.

(Il Romanista)