Chiesa e il futuro. Contatto col Milan ma quell'ingaggio...

Fuori dal progetto della Juventus e invitato sia dalla società sia da Thiago Motta a trovarsi una nuova squadra, Federico Chiesa si guarda intorno e non vede la fila di formazioni pronte ad accoglierlo. Il valore del giocatore non è in discussione, ma l'ingaggio attuale (cinque milioni più bonus) e le richieste per quello futuro (almeno sei), spaventano le pretendenti.

E' successo, per esempio, quando l'agente del calciatore, Fali Ramadani, ha bussato alla porta del Milan e della Roma per sondare il terreno. [...] Il club giallorosso, dopo aver acquistato Soulé, non apre alla possibilità di inserire in rosa anche il figlio d'arte, mentre il Diavolo, che spostando nella posizione di trequartista Pulisic avrebbe la possibilità di ingaggiare un altro esterno (cedendo Saelemaekers), è frenato dall'incrinare gli equilibri dello spogliatoio con un altro stipendio uguale a quello di Leao. [...] La Juventus per il cartellino di Federico chiede quindici-venti milioni, ma sa che, con il contratto dell'attaccante in scadenza nel 2025, non ha il coltello dalla parte del manico. [...]

(gasport)