Chiesa-Barça: il dialogo avanza

E no, alla fine non c'è tutta questa distanza tra la richiesta della Juventus e l'offerta del Barcellona per il cartellino di Federico Chiesa: 15 milioni da una parte, 10 da quell'altra. [...] Una cifra davvero risibile, se apportata alla storia e alle spese del club catalano che, però, è alle prese con una spending review che consenta di poter operare sul mercato, tanto è vero che non ha ancora potuto tesserare Dani Olmo. [...]

Chiesa all'estero continua a godere di buona stampa e il suo agente, Fali Ramadani, sta lavorando alacremente per trovare una mediazione tra i club. Mentre, sotto traccia, Chiesa continua a ricevere suggestioni romane dalla sponda giallorossa. Una stima che inorgoglisce Chiesa, sulla cui scelta però pesa la volontà di giocare in Champions League, una vetrina che la squadra di De Rossi non gli può garantire, mentre si potrebbero raggiungere mediazioni sull'ingaggio e sul prezzo del cartellino soprattutto ora che pare ormai definita la partenza di Dybala dalla Roma in direzione Arabia Saudita. [...]

(Tuttosport)