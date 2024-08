Chiesa a casa. La Signora e Federico sempre più distanti: fuori dal test col Brest

La Juventus e Federico Chiesa sono sempre più lontani. Thiago Motta continua a fare le prove generali per l'inizio di campionato senza l'attaccante azzurro. [...] In giornata la Signora volerà a Pescara per il test serale contro il Brest, [...] ma il figlio d'arte resterà ad allenarsi a Torino assieme a Tiago Djalò. altro escluso di lusso prossimo all'addio. [...] Il futuro bianconero di Fede è sempre più a rischio e l'assenza a Pescara lo dimostra una volta di più.

I prossimi 27 giorni di mercato serviranno alla Juventus e all'ala per trovare una soluzione. I discorsi per il rinnovo sono in salita. Alla Continassa fino al 30 agosto proveranno a cedere Chiesa per evitare il rischio di perderlo nel 2025 a parametro zero. [...] La Juventus insegue un assegno da 20 milioni per congedarsi da Chiesa. L'offerta giusta potrebbe arrivare dall'Inghilterra (Chelsea, Aston Villa, Tottenham), dove è stato di recente l'agente del giocatore. [...]

(gasport)