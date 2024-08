Chapeau Paulo: il tuo gol più bello. E con questo "no" ti sei preso la città

No. A sessanta, settanta, ottanta, chi offre più milioni cammellati? Io, Paulo Dybala, e la mia poesia calcistica rimaniamo qui, a Roma, nella città che mi ha accolto e coccolato come un re. [...] Mi sento un calciatore, voglio confrontarmi con il calcio che conta, la pensione può attendere. Non me ne frega niente di quella vagonata di soldi che mi hanno offerto per andare a fare la foca ammaestrata in un campionato che è un bluff. Io sono Paulo Dybala e voglio dimostrarvelo qui, nella mia Roma che mi ha fatto sentire a casa da quando sono sbarcato all'Ombra del Colosseo. [...] Chapeau, Paulo. Questo è il gol più bello che hai mai realizzato, tu che in Italia sei il capocannoniere in attività più prolifico del nostro massimo campionato. [...]

Richapeau, Paulo. Perché quel no sbattuto in faccia all'opulenza, per noi che siamo ancora legati a un calcio che non c'è più, è un no antico come fece Gigi Riva con la Juventus, un no d'altri tempi, in assoluta controtendenza con quello che è diventato il mondo pallonaro. E' un no che rappresenta una rivoluzione. Vuole dire che si può ancora scorgere un orizzonte davanti a noi e ai nostri figli, come quei bambini che hanno ritrovato il sorriso quando hanno saputo che avrebbero potuto continuare a fare il gesto della maschera. [...] E' un no che vale milioni di sì. Quelli di una tifoseria che aveva bisogno della tua rivoluzione. Caro Paulo, con quel no ti sei preso Roma e la Roma. Portala lontano. Roma ti accompagnerà.

(la Repubblica - P. Torri)