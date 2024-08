C'erano una volta Bove e Abraham: dalla doppia cessione i soldi per Koné

A Trigoria sono ore convulse di lavoro per portare a conclusione tutte le trattative in ballo. Meno di 48 ore al gong del mercato e sul tavolo del ds Ghisolfi e della Ceo Souloukou ballano quattro nomi: Abraham, Saelemaekers, Bove e Koné. [...] Prosegue a oltranza la trattativa tra Roma e Milan per chiudere lo scambio tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. [...] Il tempo stringe e la volontà è quella di arrivare alla fumata bianca nelle prossime ore. [...] L'attaccante è stato tenuto precauzionalmente a riposo da Daniele De Rossi (solo una seduta in palestra) proprio perché coinvolto in un'operazione di mercato. [...]

Una solitudine condivisa con Edoardo Bove anche lui escluso dall'allenamento e relegato ad una sgambata in palestra. Anche il centrocampista è in uscita con due offerte sul tavolo: Nottingham Forest e Eintracht Francoforte. Nessuna delle due convince il giocatore che preferirebbe una cessione in prestito. [...] Due cessioni da cui dipende l'acquisto di Manu Koné dal Borussia Monchengladbach. La Roma ha pronta un'offerta da 15 milioni di euro, ma prima serve fare spazio in rosa. Scatoloni e oggetti personali che Rick Karsdorp ha portato via per sempre da Roma. Il club giallorosso ha infatti annunciato di "aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto" con il terzino. Pagando circa 1,5 milioni di euro di buonuscita. [...]

(la Repubblica)