C’è Pellegrini al centro

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Il ritiro in Inghilterra ha permesso a De Rossi di lavorare al meglio sui nuovi ac-quisti, in particolare Soulé, preparazione estiva, questa che di continuare a testare i giocatori che ha guidato da gennaio scorso. Tra questi c'è Lorenzo Pellegrini, una delle certezze della Roma, che si appresta a disputare la sua quinta stagione da capitano. Il classe 1996 dopo le vacanze si è presentato con due gol nelle tre amichevoli a cui ha preso parte e si è dimostrato come uno dei calciatori più vivaci a centrocampo. L'esempio lampante è la rete contro l'Everton, un inserimento con tempi perfetti sfruttando un cross altrettanto stupendo di Soulé. Accantonati i problemi fisici che da sempre lo tartassano, Pellegrini è pronto a vivere un campionato da protagonista, sulla scia di quanto fatto nei primi mesi sotto la gestione di De Rossi (7 gol e 3 assist). In un reparto che diventa più competitivo, grazie all’arrivo di Le Fée e la possibilità di acquistare un ulteriore innesto (si segue Soumaré del Leicester), il capitano vuole mettersi sulle spalle la sua Roma per cercare di portarla nuovamente verso una Champions League che manca dalla stagione 2018/19. Per farlo, però, De Rossi avrà bisogno di ulteriori rinforzi sul mercato. Ghisolfi è attualmente impegnato nello sfoltire la rosa dai numerosi esuberi presenti, ma allo stesso tempo conosce pertettamente le esigenze del tecnico giallorosso. Se infatti per il difensore centrale (piace Badé del Siviglia) c'è la necessità di un'uscita (uno tra Kumbulla e Smalling), sulla fascia destra si sta cercando una soluzione alternativa a Celik, visto che Sangarè, utilizzato spesso nelle amichevoli estive, è destinato a vestire la maglia della Primavera. In quel ruolo la Roma continua a trattare con il Rennes per Assignon. Il club francese valuta il terzino 11 milioni, aprendo inoltre al prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza, in una trattativa che potrebbe subire un'accelerata nelle prossime ore. Definito invece il trasferimento di Darboe, che questa mattina firmerà un contratto con il Frosinone che giocherà in serie B. L'accordo è stato trovato con la formula del prestito secco. L'ingaggio sarà totalmente pagato dal club ciociaro che, in caso di promozione, destinerà un bonus alla Roma.