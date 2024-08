C'è Paredes: Le Fée verso la panchina

In un clima surreale determinato dalla distrazione Dybala, la Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria in vista della partita di domenica contro l'Empoli dell'ex Ola Solbakken. [...] De Rossi spera che la squadra, nelle ore in cui la perdita del giocatore più rappresentativo si sta materializzando, torni a concentrarsi esclusivamente sul campionato. A i giocatori ha detto di non essere soddisfatto di quello che ha visto a Cagliari, soprattutto nel primo tempo, e si aspetta un'altra fluidità di gioco nella seconda giornata all'Olimpico. [...]

Rispetto al debutto, torna Paredes che ha scontato la squalifica. Sarà lui a guidare la manovra in regia, con Cristante verosimilmente spostato sulla mezzala e Pellegrini a completare il terzetto di centrocampo. Il nuovo acquisto Le Fée quindi potrebbe stavolta andare in panchina. L'altra novità di partenza potrebbe essere El Shaarawy al posto di Zalewski come ala sinistra, nel tridente con Dovbyk centravanti e Soulé ala destra. [...]

(corsport)