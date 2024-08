C'è Le Fée da valutare, Paredes scalpita

Dopo aver disputato la prima gara di questa Serie A contro il Cagliari - sfida che ha lasciato l'amaro in bocca a causa del pari -, la Roma è tornata immediatamente a lavorare sui campi di Trigoria per preparare al meglio la sfida contro l'Empoli. Nella giornata di ieri i giallorossi hanno effettuato una seduta di scarico, mentre oggi Daniele De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, mentre Florent Ghisolfi e Lina Souloukou sono al lavoro sul mercato per completare la rosa. Nella gara contro i sardi Enzo Le Fée ha abbandonato il terreno di gioco appena quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo, lamentando un fastidio al flessore della coscia sinistra. Le condizioni del francese verranno valutate in questi giorni per vedere se le condizioni fisiche gli permetteranno di scendere in campo contro l'Empoli. [...]

(Il Romanista)