C’è la Joya. Cristante più di Le Fée

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Dybala dal primo minuto al fianco di Soulé, Paredes riconquista il centrocampo. In vista dell'esordio stagionale all'Olimpico De Rossi potrà infatti contare sulla colonia argentina al comple-to. A partire dalla Joya, che, dopo aver deciso di rimanere a Roma, si andrà a posizionare vicino all'ex Frosinone. Un cambio di modulo necessario per permettere di valorizzare tutti i componenti della rosa. Si passa così dal 4-3-3 utilizzato con il Cagliari a un 4-3-2-1. La difesa invariata rispetto a quanto visto nella prima giornata all Unipol Domus: Svilar in porta, Celik e Angeliño sulle fascie, mentre Mancini e N'Dicka agiranno come centrali. Novità invece a centrocampo, con Paredes che tornerà dal primo minuto dopo aver scontato la seconda di due giornate di squalifica. Oltre al campione del mondo il reparto sarà completato da Pellegrini e Cristante, con Le Fée che partirà quindi dalla panchina e Baldanzi, il grande ex, che potrebbe essere una soluzione intrigante a gara in corso. Il centravanti sarà ovviamente Dovbyk, alla ricerca del primo gol in giallorosso dopo la traversa colpita domenica scorsa.