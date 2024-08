C'è il Bologna al Tre Fontane: gara alle 16.30

La Roma Primavera torna in campo questo pomeriggio alle 16.30 al Tre Fontane contro il Bologna. La partita, che sarà trasmessa da Sportitalia, vale la terza giornata del campionato di Primavera 1. I baby giallorossi allenati dal nuovo tecnico Gianluca Falsini hanno vinto le prime due giornate di campionato battendo il Cagliari all'esordio con un sonoro 4-1 e vincendo con la Cremonese in trasferta nella seconda giornata per 4-3. [...] Nel probabile 4-3-3 di Falsini spazio a De Marzi in porta, con Marchetti, Golic, Seck e Cama in difesa; Graziani, Romano e Levak a centrocampo e Mannini, Misitano e Marazzotti nel tridente offensivo. [...]

(il Romanista)