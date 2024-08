C’è Danso in pole per la difesa, Koné il rinforzo a centrocampo

Paulo Dybala non aveva bloccato il mercato della Roma e, ora che ha deciso di restare, Ghisolfi ha bisogno, urgente, di essere completata. Le mancate cessioni di Abraham, Bove, Zalewski, Smalling e Karsdorp hanno inceppato le varie trattative in entrata. [...] I giallorossi sono a caccia di un difensore centrale e cresce l’ottimismo per Danso. Austriaco del Lens che Ghisolfi conosce molto bene. Il ds francese lo portò in Ligue 1 nel 2021. Viene valutato più di 20 milioni. Su di lui c’era anche l’Atalanta che però ha scelto di virare su Becao. L’altro nome sulla lista è quello di Djalò. [...] E l’attacco? La permanenza di Dybala cambia i piani ma non troppo. DDR aveva già parlato della volontà di inserire una nuova ala. Boga resta il preferito. Piacciono anche Fernandez-Pardo e Riquelme. I calciatori in arrivo dovrebbero essere quattro o cinque ma il tempo stringe.

(Il Messaggero)