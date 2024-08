C'è chi dice no

Pensare è dire no. Per tre settimane Paulo Dybala non ha avuto altro nella testa. [...] Ne ha sentite di ogni: le poche cose che gli venivano dette in faccia e le tanto riportate. [...] Mercoledì scorso ha preso la decisione che non desiderava prendere. E' così semplice: se fosse stato realmente convinto di andare in Arabia, [...] Paulo avrebbe detto sì i primi giorni di agosto accelerando i contatti tra le società. [...] Giovedì mattina l'ultimo allenamento (in palestra) a Trigoria e l'abbraccio dei tifosi davanti al centro sportivo. Poco dopo l'ora di pranzo la domanda è esplosa nella villa all'Infernetto: "E se dicessi di no?". [...]

Il Gran Rifiuto ha naturalmente irritato la Saudi Pro League, ma è stato accolto con gioia anche in Argentina dove la stampa più attenta stava già decretando la fine di Dybala. [...] Paulo è stato capace di capovolgere numeri e durate. Raramente un rifiuto ha prodotto un ritorno di immagine professionale e personale altrettanto straordinario. [...] Bene ha fatto la Roma ad assisterlo soprattutto nella fase finale, dopo essere passata da vittima a carnefice, a spettatrice di un'operazione condotta male da tutte le parti. In particolare dai sauditi. Il no deve essere interpretato anche come un'ulteriore assunzione di responsabilità da parte di Paulo: l'esempio è proprio De Rossi, la cui carriera è stata segnata da momenti di notevole sofferenza fisica per il bene della squadra. Per non farsi mancare. [...]

(corsport - I. Zazzaroni)