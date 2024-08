C'è Abdulhamid, Tammy sì al West Ham. De Rossi: "Ora scelgo chi ha più energie"

Un punto nelle prime due. La Roma di De Rossi parte come quella di Mourinho di un anno fa ed esce tra i fischi dell'Olimpico dopo la sconfitta con l'Empoli. Daniele non è soddisfatto della prova, soprattutto per quanto fatto vedere nel primo tempo: "È mancata energia e intensità nella prima frazione di gioco. La palla andava lenta. Tornavamo sempre indietro. Dobbiamo andare più forte e io devo essere bravo a scegliere i giocatori che possono aiutarci a fare questo". Dal campo sono arrivati anche dei segnali di mercato. Abraham che è al centro di una trattativa con il West Ham è rimasto tutta la partita in panchina. Il club inglese è in forte pressing su Tammy e la sua cessione può sbloccare l'arrivo di nuovi calciatori. [...] C'è anche Zalewski tra i giocatori che si trovano nella lista dei cedibili. L'esterno è richiesto dal PSV Eindhoven che ha messo sul piatto ben 9 milioni di euro. Il numero 59, però, ha diversi dubbi sul trasferimento e vuole giocarsi le sue carte a Roma dove pensa di poter trovare spazio. [...] Tra i peggiori in campo per la Roma c'è senza dubbio Paredes. L'argentino tornava dal 1' dopo aver scontato un turno di squalifica col Cagliari. È stato protagonisti in negativo nell'azione del rigore concesso ai toscani. Daniele a centrocampo ha chiesto un nome nuovo, c'è sempre Koné nella lista dei preferiti. Costa tanto, circa 20 milioni di euro, e senza l'addio di Bove difficilmente potrà arrivare [...]

(il Messaggero)