Caso Paulo: comunque vada per tutti noi sarà un insuccesso

Comunque vada, sarà un insuccesso. Nel momento in cui scriviamo, Dybala non ha ancora ufficializzato la sua risposta alla vagonata di milioni arabi, anche se molti indizi e confidenze fanno pensare che sarà un arrivederci Roma. E questo sarebbe devastante al di là di chiunque, Yamal escluso, dovesse arrivare per prendere il posto del campione argentino. Ma pure se a sorpresa Paulo dovesse dire resto qui, i danni ci sarebbero perché è evidente come si sia incrinato qualcosa tra allenatore, società e giocatore, anche se la professionalità dimostrata a Cagliari, prima in panchina poi in quello scampolo di partita giocata, possono far credere che i cocci potrebbero essere ricomposti. Questo è. E la Roma ha fatto tutto da sola per crearsi un problema che bisognava affrontare il 15 giugno. La responsabilità è di tutti. Da una proprietà silente a cui forse non hanno riferito del crollo di quel consenso, a una ad bravissima nel confermarci che due più due deve fare quattro, ma incapace di capire Roma, la Roma, i romanisti e che qualche volta 2+2 può fare 5. [...]

(La Repubblica)