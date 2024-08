Capello: "La Roma è la "squadra fantasia", ma non è ancora attrezzata per il vertice. De Rossi sta mostrando coraggio".

GASPORT - L'ex allenatore della Roma Fabio Capello (vincitore dello Scudetto nel 2001) e attuale commentatore di Sky Sport, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano sportivo dedicata al campionato che sta per cominciare, commentando tra le altre cose anche la situazione attuale delle due romane. Queste le sue parole.

[...]

Le romane possono inserirsi nella volata per la Champions?

"Le vedo staccate e non attrezzate per il vertice. Sono due squadre in costruzione, un banco di prova per De Rossi e anche per Baroni".

[...]

SPORTWEEK - L'ex tecnico ha poi parlato anche sull'inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, entrando nello specifico sull'attuale tecnico giallorosso Daniele De Rossi.

Le piace la nuova Roma di De Rossi?

"Io la definisco la "squadra fantasia". Mi sembra che l'arrivo di Soulé, che affianca Dybala, esprima una volontà di calcio offensivo, in cui spicchino tecnica e genialità. Daniele De Rossi è alla prima stagione in cui si assume la responsabilità di costruire la squadra: lo sta facendo mostrando coraggio".