Capello: "La Roma in Europa League deve puntare a vincere: molto passerà da Soulé e Dovbyk"

GASPORT - L'ex tecnico e attuale commentatore di Sky Sport Fabio Capello ha parlato sull'edizione odierna del quotidiano, commentando l'ormai prossimo esordio delle italiane nelle varie coppe europee (tra cui ovviamente la Roma). Queste le sue parole: "In Europa League la Roma deve puntare a vincere, ma molto passerà dalla capacità di Soulé e Dovbyk di sostituire Dybala e Lukaku e dalle ultime mosse della società sul mercato, in particolar modo in difesa".