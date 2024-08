Calciomercato Roma: Okafor e Saelemaekers piacciono a De Rossi come contropartite per Abraham. No dei rossoneri

In casa giallorossa è ancora in dubbio la permanenza di Tammy Abraham, con il Milan che ormai da diversi giorni è considerato la destinazione più probabile per l'attaccante inglese. Sull'edizione odierna del quotidiano si parla proprio di questa possibilità: a De Rossi infatti piacerebbero Okafor e Saelemaekers come possibili contropartite, ma i rossoneri non sembrano intenzionati a inserirli nella trattativa. Questo perché la Roma, che vorrebbe inizialmente solo cash, gli avrebbe dato una valutazione minore rispetto a quella del Milan, che li valuta più di 15 milioni a testa.

(Tuttosport)