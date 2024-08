Con la partenza di Rasmus Kristensen e quella probabile di Rick Karsdorp, non è un mistero che la Roma sia alla ricerca da tempo di un nuovo giocatore per rinforzare la fascia destra di difesa. Secondo l'edizione odierna del quotidiano infatti i giallorossi starebbero ancora puntando lo spagnolo Marc Pubill dell'Almeria, tant'è che in settimana ci sarà un appuntamento con il suo agente Fali Ramadani (che cura gli interessi anche di Federico Chiesa).

(Tuttosport)