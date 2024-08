A Bergamo tiene banco la situazione legata ad Ademola Lookman, non convocato per la sfida di Lecce per una possibile offerta del Psg per il suo cartellino. Per questo sull'edizione odierna del quotidiano si parla del suo sostituto in attacco: tra i vari nomi valutati ci sarebbe anche Federico Chiesa (accostato alla Roma a più riprese), ma lo stipendio importante (6 milioni l'anno) è molto più alto rispetto a quello che l'Atalanta può garantirgli.

(la Repubblica)