Calcio femminile, il derby già alla prima giornata

Durante il sorteggio del calendario della nuova stagione, uno dei primi pensieri è andato alla partita più attesa che finalmente stava per tornare dopo due anni. E alla fine sarà proprio il derby ad aprire l'annata di Serie A femminile di Roma e Lazio. Le formazioni di Spugna e Grassadonia si sono subito date appuntamento, al Fersini di Formello, il 30 agosto. [...] Il mercato estivo giallorosso ha garantito a Spugna innesti mirati per puntellare una rosa che aveva solo bisogno di raddoppiare i ruoli cruciali per garantire ricambi all'altezza quando si giocherà tre volte a settimana.

L'addio di Bartoli, direzione Inter, ha lasciato perplessità in qualcuno ma la scelta dello storico capitano (in scadenza nel 2025) di vivere una nuova avventura e giocare titolare nell'anno che porta all'Europeo è stata condivisa con la società. [...] C'è grande attesa invece nel vedere in campo Giulia Dragoni, "la piccola Messi", 2006 dei record (straniera più giovane a esordire nel Barcellona e più giovane a giocare un Mondiale con l'Italia). Ha voluto la Roma e il club giallorosso è riuscito a riportarla in A, anche se con un prestito annuale. Poi ci sono l'austriaca Hanshaw, Pandini (presa a gennaio nell'affare Serturini-Inter), l'ex West Ham Cissoko, l'ex Inter Thogersen, Corelli che rientra dopo due anni di prestiti e, per la porta, Lukasova. [...]

