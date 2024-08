Caccia all’esterno. Nusa e Wesley, fantasia e velocità per la Roma

Trentuno giocatori. Tanti, tantissimi. Ma la Roma se ha bisogno di vendere, va anche a caccia di qualche nome nuovo. E una casella dove Daniele De Rossi vorrebbe un giocatore in più è quella dell’esterno alto a sinistra. […] L’ esterno alto arriverà e Florent Ghisolfi, il responsabile tecnico della Roma, sta scandagliando il mercato per trovare la soluzione giusta. Sul taccuino del dirigente giallorosso ci sono tanti nomi, ma sono soprattutto due quelli che piacciono in particolare: Antonio Nusa, 19 anni, esterno norvegese del Bruges e Wesley, stessa età, attaccante brasiliano del Corinthians. […] Ghisolfi segue ovviamente con interesse anche Jeremie Boga, il folletto ivoriano che in Italia conosciamo bene per averlo visto giocare con Atalanta e Sassuolo e che lo stesso Ghisolfi ha portato al Nizza un anno fa, pagandolo 14 milioni più bonus proprio dall’Atalanta. […] Un altro profilo che piace è quello di Alexi Saelemaekers, il belga che ha fatto ritorno al Milan dopo una buona stagione al Bologna. Il Milan potrebbe inserirlo come parziale contropartite tecnica se ci si dovesse mettere a tavolino per Tammy Abraham, che tanto piace a Fonseca.

(Gasport)