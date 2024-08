Bryan, dubbi sul futuro

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - [...] Sono ben 11 i calciatori presenti sulla lista delle uscite di Florent Ghisolfi e tra questi potrebbe spuntare un jolly: Bryan Cristante. Ormai da anni il centrocampista giallorosso è un perno fondamentale del reparto di mezzo, ma ora sorgono dei dubbi sul suo futuro e di fronte a un’offerta importante, la società potrebbe pensare a una sua cessione. Sulla volontà di Bryan non ci sono dubbi: il numero 4 vuole continuare a vestire la maglia della Roma, ma al momento non si può escludere una sua partenza, dato che 20 milioni potrebbero far cambiare idea.

Giorno dopo giorno il futuro di Tammy Abraham sembra essere sempre più lontano dalla Capitale. Il Milan rimane il club che ha mosso più passi concreti per l’inglese. La Roma continua a chiedere una cifra attorno ai 30 milioni di euro, ma i rossoneri sono pronti a raggiungere questa cifra grazie all’inserimento di una o due contropartite tecniche. Alexis Saelemaekers e Noah Okafor sono i profili più apprezzati. [...]

Anche Eldor Shomurodov è pronto a lasciare Trigoria nelle prossime settimane. Ghisolfi è alla ricerca di una squadra interessata e il Verona ha chiesto informazioni e potrebbe affondare nei prossimi giorni. L’uzbeko potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, anche se i giallorossi sembrerebbero pronti a spingere per l’obbligo.

[...] Nella giornata di ieri Ramadani (procuratore di Chiesa) è atterrato intorno alle ore 17 nella Capitale. La sua presenza a Roma potrebbe riaprire i discorsi con i giallorossi per il classe ’97, ma Ramadani è il procuratore anche di Pubill.