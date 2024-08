Brignardello: «Per noi Trigoria è più funzionale della montagna»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma inaugura una nuova rubrica che prevede delle interviste ai membri dello staff di De Rossi. Il primo è Giovanni Brignardello, con un passato nella pallanuoto ha lavorato anche in Premier League e con l'Italia. «Con Daniele ci siamo conosciuti in Nazionale, lì è nato il rapporto professionale». Il preparatore atletico ha poi parlato della scelta di svolgere il ritiro a Trigoria per poi spostarsi al St George's Park: «Qui non manca nulla, è un centro sportivo all'avanguardia, con strutture di livello come la palestra e la piscina, poi sulla preparazione in montagna c'è un equivoco di base. Il lavoro in altezza ti genera degli effetti fisiologici temporanei, che però vanno a sparire, e la Serie A è una competizione spalmata su 10 mesi, avrebbe più senso per una maratona o per le Olimpiadi. Abbiamo deciso di fare il ritiro in Inghilterra a fine estate per lavorare su tutti gli effettivi, visto che buona parte dei giocatori è tornata dalle vacanze. Andare in qualsiasi posto con 8-9 calciatori sarebbe controproducente»