Bove si ferma ma non preoccupa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi, ieri la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. I giallorossi si sono ritrovati in mattinata per iniziare a preparare la sfida di domenica contro l'Empoli, per cercare di cancellare il pareggio con il Cagliari. Da valutare le condizioni di Edoardo Bove: il centrocampista infatti ha subito un colpo durante l'allenamento e al termine della seduta si è immediatamente recato al Campus Bio-Medico per degli esami di accertamento. La visita ha dato esito negativo, ma per precauzione il classe 2002 oggi potrebbe svolgere comunque lavoro differenziato per poi allenarsi domani a due giorni dal match. Alla fine dell'esercitazione, conclusasi con la solita partitella (vinta da Abraham, Mancini, Soulé, Cristante, Shomurodov, Le Fée, Marin, Angelino, Sangaré, Pisilli, Zalewski e Nardin) la squadra ha partecipato a una riunione con gli arbitri.

Nel frattempo i tifosi si preparano a tingere completamente l'Olimpico di giallorosso. Vista la poca affluenza dei supporter dell'Empoli, la Roma ha comunicato l'apertura dei Distinti Nord Ovest, solitamente predisposto per gli ospiti. Dalle 11 di ieri è possibile acquistare fino a 4 tagliandi per singola transazione al costo di 33 euro per biglietto. In occasione dell'esordio davanti al proprio pubblico (un'affluenza che supererà i 61mila spettatori), torna anche "Unstoppable - Superiamo gli Ostacoli", il servizio dedicato al trasferimento dei giallorossi con disabilità motoria. Oltre a questa iniziativa, in collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, il club fornirà ai tifosi non vedenti delle ricetrasmittenti con degli auricolari per ascoltare la cronaca della partita. L'apparecchiatura sarà garantita ai possessori di abbonamento (gli altri dovranno prenotarla tramite il Contact Center) e potrà essere ritirata al desk adibito in Tribuna Tevere.