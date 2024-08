Boga ora è più vicino. Spunta Abdulhamid, terzino dell'Al-Hilal

E' chiaro che la Roma con Dybala è una cosa, senza un'altra. Ma è anche ovvio che con i soldi eventualmente incassati dalla cessione del talento argentino [...] la Roma avrebbe delle risorse in più per andare a completare la squadra. A iniziare da Jeremie Boga, il folletto ivoriano del Nizza che dovrebbe andare a fare coppia con El Shaarawy nel ruolo di attaccante esterno sinistro. [...] L'accordo tra il giocatore e il club è già fatto, ora bisogna andare a convincere il Nizza. Che un anno fa ha pagato l'ivoriano 18 milioni più 4 di bonus dall'Atalanta. [...] Boga ha un po' tutto quello che cerca De Rossi per i suoi esterni offensivi: attacca lo spazio, vive di duelli, viaggia con la palla incollata al piede e sa creare superiorità numerica. [...]

Intanto martedì sera con gli altri arabi, i rappresentanti di Saud Abdulhamid, si è parlato anche del terzino destro dell'Al-Hilal. [...] Ha un costo abbordabile, circa 4 milioni di euro. E in più sarebbe anche un ottimo jolly, visto e considerato che in questi anni ha giocato un po' in tutti i ruoli di una retroguardia a quattro. [...] Un altro giocatore che poi è seguito con interesse dalle parti di Trigoria è Boubakary Soumaré, 25 anni, centrocampista francese del Leicester. Un altro su cui la Roma è piombata forte nei giorni scorsi, acquisendo il sì del giocatore. Adesso c'è da andare a parlare con il club inglese, che lo valuta una quindicina di milioni. [...]

(gasport)