Boga in pole per l'attacco: DDR aspetta Prati e Djaló

Ora che Paulo Dybala ha accettato l'Al-Qadsiah ed è pronto a salutare, per la Roma è tempo di tuffarsi a capofitto sul mercato. [...] Dopo l'arrivo di Dovbyk il lavoro di Ghisolfi si è incredibilmente inceppato sia in entrata che in uscita. [...] Da quel giorno sono andati via solamente Darboe (Frosinone), Solbakken (Empoli) e Kumbulla (Espanyol). Restano sempre in uscita Abraham, Zalewski, Bove, Smalling e Karsdorp. Le offerte per loro si contano sulle dita di una mano e il tempo non aiuta. [...]

Ora c'è necessariamente bisogno di un post Dybala. In pole c'è sempre Boga che viene valutato 20 milioni dal Nizza. Occhi anche su Zhegrova e Riquelme. Chieste informazioni per Arribas (classe 2001 dell'Almeria) e l'ultimo nome accostato al club è quello di Ngonge, ma non ci sono conferme. [...] E Chiesa? Da Trigoria arrivano sempre secche smentite e non viene considerato un obiettivo. Non c'è solo l'attacco da sistemare. Il pacchetto arretrato ha bisogno di almeno due acquisti: un difensore centrale (seguiti Djaló e Danso) e un terzino destro (Assignon è in vantaggio). Se parte Bove servirà anche un centrocampista. Prati è un vecchio pallino di De Rossi. Piace anche Koné, ma c'è la concorrenza del Milan. Il tempo stringe. [...]

(Il Messaggero)