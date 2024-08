Boga e Assignon: pronti due colpi. West Ham in pressing su Abraham

Diminuiscono i calciatori in rosa, ma il problema della Roma è sempre lo stesso: serve più qualità. Altrimenti il rischio è di affidarsi a seconde linee di poco spessore nei momenti cruciali della stagione. (...) Dopo l'arrivo di Dovbyk, Abraham è stato declassato a riserva. Lui non si opporrebbe a un trasferimento al Milan, ma per ora non è ancora arrivata sul tavolo di Ghisolfi un'offerta ufficiale. Tra le squadre che si sono mosse per lui c'è il West Ham. La Roma ci spera. Per l'attacco il nome su cui Ghisolfi sta lavorando è Jeremie Boga del Nizza. Costa circa 20 milioni, la scorsa stagione è stato quasi sempre titolare, ma ha segnato sei gol e servito sei assist. Per la difesa, l'alternativa migliore a Celik è quella di Assignon, ma per l'esterno del Rennes Ghisolfi ha offerto solo un prestito con diritto di riscatto. Per la difesa, invece, il nome caldo è quello di Loïc Badé, ma per cederlo il Siviglia ha chiesto 20 milioni. Per il centrocampo, invece, il nome è quello di Boubakary Soumaré ma il suo arrivo è legato alla cessione di Bove. Il Leicester non ha aperto al prestito e il costo del cartellino è di circa 15 milioni. (...)

(Il Messaggero)