Benzina nel motore. La Roma non si ferma, Danso affare fatto: e come esterno ora cerca Pardo

In un momento di sicuro difficile, l'acquisto già perfezionato di Kevin Danso dal Lens è una boccata d'ossigeno in un ambiente infuocato dai primi malumori. E per girare ulteriormente la manopola che abbassa la temperatura attorno alla Roma, [...] il club giallorosso si appresta in questi ultimi tre giorni di mercato di agosto a piazzare almeno altri due colpi importanti in coincidenza con altrettante uscite. Se quella di ieri poteva essere, ma non è stata, la giornata giusta per portare l'assalto decisivo a Manu Koné del Borussia M'Gladbach, [...] un passo avanti importante è stato compiuto invece in chiave Matias Fernandez-Pardo, l'esterno sinistro dal piede destro del Gent che può risolvere il problema della fascia. [...]

E allora, con un'accelerata decisiva, la Roma si è intanto assicurata Danso con un'operazione che prevede il prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni di euro più tre di bonus: al giocatore un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione. [...] Danso è atteso oggi a Trigoria e il suo innesto in squadra costituisce di certo un punto fermo da cui ripartire. [...] La Roma, ovviamente, tra ipotesi e realtà, ieri si è mossa comunque a tutto campo. E col passare delle ore ha preso consistenza l'operazione Pardo. Che per la società non sarebbe proibitiva: un affare da 10 milioni di euro e un ingaggio "normale" da 1-2 milioni previsto per il talento del Gent. [...] Per realizzare tutti i progetti in cantiere, da qui a venerdì, in ogni caso, il d.s. Florent Ghisolfi dovrà chiudere almeno due cessioni "eccellenti". Ma non sarà affatto facile. [...]

(gasport)