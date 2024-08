Bellanova spinge, ma il Torino fa muro. E Chiesa lancia messaggi social alla Juve

Federico Chiesa e Raoul Bellanova restano due obiettivi della Roma. Almeno finché il mercato sarà aperto. I due calciatori sono stati tra i primi profili chiesti da Daniele De Rossi all’inizio del calciomercato. E la società giallorossa intende fare di tutto per accontentarlo. [...] Raoul Bellanova ha scelto la Roma. Il calciatore sta spingendo per il trasferimento in giallorosso. A chi lo conosce bene ha confidato che la piazza romana lo esalta e già durante gli Europei c’è stata più di una chiacchierata con i romanisti azzurri. Il trasferimento nella Capitale lo considera un passaggio importante nella sua carriera, anche alla luce della splendida stagione vissuta con la maglia granata [...] Il problema resta il prezzo: Cairo vuole 20 milioni. Preferibilmente cash, anche perché il Torino deve incassare denaro per fare mercato. Attualmente l’indice di liquidità segna – 5 milioni di euro con la trattativa per il passaggio di Ilic allo Zenit che è ad un punto morto [...] Uno stallo che potrebbe favorire proprio la Roma che con l’acquisto di Bellanova darebbe nuova liquidità al Torino per rinforzare la squadra di Vanoli. [...] Ingarbugliata tanto quanto è la trattativa per Federico Chiesa. O meglio, l’interesse costante della Roma che resta in attesa di una decisione del calciatore. Per ora l’attaccante della Juventus non parla e lascia alle interpretazioni social le sue volontà. Ieri il bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dal significato criptico: il classe ‘97 ha infatti condiviso una foto mentre esulta con la maglia della Juventus e nella didascalia sono presenti le emoji di colore bianconero. Un messaggio diventato virale con oltre quindicimila commenti, poi bloccati dallo stesso calciatore.

(la Repubblica)