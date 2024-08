Danni limitati per la squadra rossoblù. Gli esami a cui sono stati sottoposti Mattia Bani e Alessandro Zanoli hanno escluso infortuni muscolari gravi. Il centrale potrebbe già essere disponibile per il match con la Roma, subito dopo la sosta.

Tempi un pochino più lunghi ci sarebbero invece per Zanoli, che potrebbe tornare in gruppo per la trasferta di Venezia. Se ne saprà di più in ogni caso tra una decina di giorni, quando saranno nuovamente monitorati dallo staff medico. [...]

(Il Secolo XIX)