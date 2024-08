Baby giallorossi a Cremona

IL TEMPO (E. INNOCENZI) - La Roma di Falsini scenderà in campo oggi contro la Cremonese in trasferta (ore 16.30) per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Dopo il roboante debutto stagionale, i lupacchiotti si apprestano ad affrontare la compagine grigiorossa guidata da Elia Pavesi e che ha battuto l'Atalanta alla prima. L'avversario non è da sottovalutare, ma la nuova Roma vuole confermarsi. La partita sarà visibile su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre.