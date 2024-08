Attesa finita: riecco il derby che apre il campionato

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Il campionato delle romane riparte dalla gara più sentita della Capitale: in programma questa sera Lazio-Roma, match valido per la prima giornata di Serie A (21.05, diretta Dazn e Rai Sport). Torna il derby dopo due stagioni: da una parte le padrone di casa, neopromosse, dall'altra le campionesse d'Italia in carica (per il secondo anno consecutivo); due compagini che al momento hanno ambizioni diverse, alle prese con una partita che non sarà mai come le altre. "Queste sono sfide belle e importanti da giocare - le parole di Grassadonia alla vigilia - fanno sì che la squadra metabolizzi subito l'importanza e la difficoltà del campionato, ma anche la consapevolezza dei colori che indossiamo".

Il tecnico biancoceleste conosce le insidie dell'incontro e carica la squadra: "Le ragazze sanno l'importanza della partita. Si gioca il derby con cuore, testa e gambe. Troviamo un avversario che avrà un ruolo importante per la vittoria del campionato - ha aggiunto - noi siamo una neopromossa ma abbiamo grande motivazione". Anche Spugna tiene alta la concentrazione delle sue. "E' una gara particolare e sentitissima. Questo sarà un campionato complicato, tante squadre stanno alzando il livello e non dobbiamo dare nulla per scontato. Tutte le partite - ha sottolineato l'allenatore giallorosso - saranno da giocare con grande intensità e determinazione e con la fame che ci ha contraddistinto in queste stagioni. Sarà un campionato duro a partire dalla prima giornata". Si va verso il tutto esaurito per la stracittadina.