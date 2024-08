Attesa Dybala, ecco Assignon. Ma De Rossi aspetta rinforzi

Sono i giorni dell’attesa. Di una decisione da parte di Dybala e della Roma. La cessione dell’argentino è stata annunciata dallo stesso De Rossi al termine della gara contro il Cagliari. L’allenatore della Roma è stato sincero e si è detto «preoccupato del suo addio» , tanto quanto del mancato aiuto sul mercato da parte della società per sostituirlo. [...] Nell’attesa però la Roma ha deciso di accelerare per il terzino destro. È alle battute conclusive l’operazione per portare a Trigoria Assignon del Rennes. Ballano ancora alcuni dettagli economici sul metodo di pagamento, ma l’operazione è avviata alla conclusione. Operazione da 2 milioni di euro di prestito 8 di obbligo di riscatto a determinate condizioni. De Rossi avrà il suo terzino destro e non sarà arabo. Secondo i media locali infatti sembra sfumato l’acquisto di Saud Abdulhamid dall’Al-Hilal. Il mercato della Roma però non può finire così. La squadra vista in Sardegna è gravemente incompleta e De Rossi vorrebbe almeno altri tre rinforzi entro fine agosto: un centrocampista, un difensore centrale e l’ala sinistra. Per il reparto arretrato la società ha chiesto informazioni per Tiago Djaló, difensore in uscita dalla Juventus. [...] Per Shomurodov si cerca una soluzione italiana last minute. Ma il club vorrebbe monetizzare con Edoardo Bove, Nicola Zalewski e Niccolò Pisilli, i “ bambini” di Mourinho diventati in pochi mesi assegni circolari perle casse romaniste. Per il centrocampista, nonostante la scelta della maglia numero 8, si continua a sondare il mercato inglese alla ricerca di un’offerta da almeno 13 milioni di euro. Soldi da reinvestire poi su Prati del Cagliari, il preferito da De Rossi. [...]

(La Repubblica)