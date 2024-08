Assignon torna vicino: pronta l'offerta decisiva

IL TEMPO (L. PES) – Ore calde per Assignon. Dopo qualche giorno di attesa i giallorossi tornano alla carica per il terzino francese del Rennes e nelle prossime ore è pronta la mossa decisiva per cercare l’accordo definitivo con i transalpini. Dopo i colloqui dei giorni scorsi con l’agente del calciatore, Ghisolfi sta per presentare una nuova proposta ufficiale che potrebbe sbloccare definitivamente l’affare. Prestito oneroso da un milione e obbligo di riscatto alla prima presenza ufficiale del giocatore fissato a nove milioni di euro. Un’offerta a due cifre che si avvicina di parecchio alle richieste iniziali di Massara (10 più 2 di bonus) che potrebbe convincersi così a lasciare partire il terzino. Nello stesso ruolo sono i giorni decisivi anche per l’arrivo di Abdullhamid che ieri ha vinto la Supercoppa contro l’Al Nassr di CR7. L’affare da 2.5 milioni di euro consentirà a De Rossi di avere maggiore possibilità di scelta sulla corsia di destra, anche se non è escluso che Celik possa partire in caso di offerta congrua da qui alla fine del mese. A proposito di uscite, restano ancora diversi i profili in uscita, tra trattative più o meno avanzate. Tutto fermo sia sul fronte Smalling che su quello di Karsdorp, che dopo essere stato escluso dalla prestagione ora non figura nella lista del giallorossi per il campionato e se vuole evitare un campionato da separato in casa deve convincersi a partire. Nel reparto offensivo ci sono Shomurodov e Abraham in partenza: sull’uzbeko resta vivo l’interesse del Verona mentre la punta inglese potrebbe finire in Arabia anche se al momento la pista saudita non lo convince.