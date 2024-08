Assignon pronto, Boga in attesa. Idee Djalò e Sergi Roberto

Tra Cagliari ed Empoli può essere una settimana calda quella giallorossa. Perché sul mercato possono succedere tante cose, sia in uscita sia in entrata. È ovvio che gli occhi un po’ di tutti siano ben fissi su Paulo Dybala, che però ieri si è allenato regolarmente a Trigoria, con tanto di sorrisi e abbracci con Daniele De Rossi ma non solo (sui social della Roma sono state pubblicate una serie di foto che lo ritraggono sempre gioioso, anche con El Shaarawy ad esempio). [...] È chiaro che molto del mercato della Roma dipenderà anche dalle uscite. De Rossi si aspetta un esterno alto a sinistra che abbia gamba e strappi. Boga resta il preferito, con il giocatore che ha già dato il suo assenso ad un eventuale trasferimento, ora bisogna però andare a trattare con il Nizza che chiede ben 20 milioni. Qualcosa in più, rispettivamente25 e 30 milioni, li chiedono invece Atletico Madrid e Porto per Riquelme e Galeno, le altre due idee al vaglio di Ghisolfi. Investimenti importanti, possibili solo se la Roma riuscirà a piazzare altrove gente come Abraham o Bove, ad esempio. In piedi anche le piste che portano al giovane Wesley del Corinthians e Zhegrova del Lille (che però ama giocare più a destra che a sinistra). Oramai ad un passo, invece, Lorenz Assignon, il terzino destro del Rennes. [...] Per il centrocampo è stato offerto nei giorni scorso Sergi Roberto, il tuttofare del Barcellona. [...] Dietro, invece, la Fiorentina pensa a Smalling, ma lo stipendio (3,8 milioni più bonus) è un ostacolo. Alla Roma è stato proposto Djalo, il portoghese ex Lilla e da gennaio alla Juventus.

(Gasport)