Assignon più Djalò

Assignon come terzino destro, Djalò come difensore centrale. E altri due rinforzi, che diventerebbero tre se Dybala andasse davvero in Arabia Saudita. La Roma si infila nel rettilineo finale del mercato con i motori a pieni giri. Molto dipende dalle uscite ma il ds Ghisolfi confida di liberare spazio nello spogliatoio. (...) I Friedkin metteranno a disposizione di De Rossi anche un'ala sinistra che salti l'uomo e sappia sfruttare la profondità. Uno alla Chiesa, che magari non sarà Chiesa. L'intermediario dell'affare Dybala, Fali Ramadani, propone in alternativa al suo assistito più appetibile un calciatore che Ghisolfi conosce bene, avendolo comprato per il Nizza dall'Atalanta: Jeremie Boga, un creativo che non ha mantenuto le promesse di campione lanciate qua e là quando giocava nel Sassuolo. Ma non si tratta (evidentemente) di una prima scelta per la Roma, che in Francia segue con interesse anche il kosovaro Zhegrova del Lilla. (...) Parlando delle trattative più vicine alla firma, la Roma ha in pugno due calciatori: il terzino destro Lorent Assignon, che nel weekend ha salutato ìl pubblico del Rennes con un lungo giro di campo perché sapeva di essere ormai avviato verso la Serie A. L'ex direttore romanista Ricky Massara ha chiesto e ottenuto l'obbligo di riscatto vincolato a condizioni qua-si automatiche (prima presenza ufficiale) quindi l'operazione sarà formalizzata velocemente. Il Rennes incassa 1,5 milioni per il prestito e circa 8 per l'acquisto definitivo il prossimo anno. Nessun obbligo invece per il difensore portoghese Djaló, scaricato dalla Juventus: la Roma lo dovrebbe prendere in prestito per 500.000 con un diritto di riscatto di circa 7 milioni. (...)

(corsport)