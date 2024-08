Assignon è vicino ma la rivoluzione non è finita

Non solo l'arabo Abdulhamid, primo saudita della storia della Serie A che dovrebbe essere acquistato dalla Roma per 2,5 milioni. Il ds Ghisolfi è pronto a chiudere anche per un altro terzino destro, il francese Lorenz Assignon, con il quale ha già raggiunto un accordo da qualche settimana. Sarebbe il secondo giocatore dell'estate importato dal Rennes, squadra di medio livello del campionato francese, dopo l'attesissimo Le Fée che debutterà stasera in Serie A da titolare a Cagliari. Nelle ultime ore la trattativa ha vissuto un'accelerazione con il contatto tra direttori. L'ex romanista Massara è disposto a liberare il suo giocatore a poche ore dalla prima partita stagionale, purché l'offerta risulti soddisfacente: l'ultimo tentativo, un milione per il prestito con riscatto a 8 subordinato a condizioni "facili" (poche presenze stagionali) potrebbe rivelarsi persuasivo per i francesi. Assignon, classe 2000, viene da una breve esperienza in Premier League, sei mesi nel Burnley, e proprio grazie ai pochi mesi in Inghilterra ha attirato l'attenzione della Roma. [...] Alla Roma piace molto un altro francese, il nazionale olimpico Badé di proprietà del Siviglia, che però è costoso. Come il genoano De Win-ter (2002), ieri titolare contro l'Inter. Scartato l'esperto tedesco Hummels, che si era offerto dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund, si cerca un profilo giovane e non troppo caro. [...]

(Corsport)