Assalto a Danso: ore decisive. Si avvicina Koné, Zalewski: c'è il Psv

Kevin Danso come primo regalo di una settimana di fuoco. Questo l'obiettivo del d.s. Florent Ghisolfi che ha intensificato la trattativa col Lens per portare il difensore austriaco da De Rossi. [...] La Roma ha presentato una prima offerta da 20 milioni, il Lens ne chiede 25 tra parte fissa e bonus. Una distanza colmabile.

Il resto delle operazioni dipende dalle uscite. Il Napoli ha chiesto informazioni per Bove che gradirebbe lavorare con Conte. Valutazione: 15 milioni. Una plusvalenza che aiuterebbe Ghisolfi nell'assalto a Koné escluso ieri dai convocati del Borussia M'Gladbach. Altra plusvalenza in arrivo quella di Zalewski, per il quale il Psv è disposto ad avvicinarsi ai 12 milioni richiesti dalla Roma.

